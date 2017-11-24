«Осенний аккорд». На сцене ДК нефтепереработчиков взрослые участники

Самые одаренные сотрудники Мозырского нефтеперерабатывающего завода накануне представили свои творческие номера на большой сцене. На 13-м корпоративном фестивале-конкурсе «Осенний аккорд», в буквальном смысле, отгремела, взрослая конкурсная программа.

Собрать на одной сцене, и главное – уговорить петь заводских руководителей, представителей профсоюза и райисполкома, — задача, решить которую под силу лишь организаторам фестиваля-конкурса «Осенний аккорд». 13-й по счету корпоративный форум талантов – хороший повод встретиться, пообщаться и насладиться музыкой, хореографией и сценическими номерами.

Сцена «Осеннего аккорда» ежегодно покоряется самым смелым. Тем, кто негромко напевает в рабочие будни и, тем самым, радует коллег. Тем, кто мчится к микрофону или в хореографический зал после смены. И тем, чья разговорная речь – готовое пособие для сценаристов юмористических программ на центральных телеканалах.

Если для Николая и Александра сцена заводского фестиваля – уже практически дом родной, то некоторым участникам пришлось буквально преодолевать себя перед первым выходом к зрителям и жюри.

Еще одна дебютантка Елена Слагода для конкурсной программы выбрала сложную композицию известной российской исполнительницы Земфиры. После выступления, призналась девушка, градус эмоций зашкаливал. Впрочем, от легкого волнения не застрахован ни один конкурсант.

Поддержку коллеги и родных, и теплый прием организаторов и членов жюри чувствовали в этот вечер все участники «Осеннего аккорда». Программа, уже по традиции, растянулась на несколько часов. А итоговое решение жюри выносило уже за полночь. Кто же стал победителем? Ответ на этот вопрос конкурсанты слышат прямо сейчас: во Дворце культуры нефтепереработчиков проходит гала-концерт. А зрители телеканала «Мозырь» имена триумфаторов фестивал я узнают в понедельник, 27 ноября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.