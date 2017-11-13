«Осенний аккорд-2017» приближается

Мозырские нефтепереработчики готовятся к 13-му масштабному конкурсу любительского творчества «Осенний аккорд-2017». Фестивальные дни – с 21 по 24 ноября.

Все краски фестиваля «Осенний аккорд» не передаст и самая разнообразная палитра. В 13-й раз мозырские нефтепереботчики выйдут на большую сцену, где продемонстрируют самые яркие тона своих талантов. Год от года конкурс любительского творчества прирастает новыми участниками. Это и вокалисты, и танцоры, и артисты оригинального жанра. Несколько лет назад возможность проявить себя дали детям работников завода. И в книге «Осеннего аккорда» появились новые странички. Этот фестиваль – один из лучших творческих проектов, и за годы своего существования превратился в своеобразный бренд мозырского нефтегиганта. В 2017-м программа фестиваля расписана на четыре дня. 21-го ноября в театрально-концертном зале выступят самые юные участники «Аккорда». 22 ноября пройдет конкурс авторских работ в номинации «Фотография». Оценить таланты взрослых зрителям и компетентному жюри предстоит в четверг 23 ноября. А закроет фестивальную неделю большой пятничный гала-концерт. Билеты на все мероприятия уже есть в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков. Стать участником самого ожидаемого заводского форума талантов может любой житель или гость нашего города. Ведь эти концерты по своему уровню не уступают выступлениям приезжих артистов.