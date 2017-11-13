Мозырские нефтепереработчики готовятся к 13-му масштабному конкурсу любительского творчества «Осенний аккорд-2017». Фестивальные дни – с 21 по 24 ноября.
Все краски фестиваля «Осенний аккорд» не передаст и самая разнообразная палитра. В 13-й раз мозырские нефтепереботчики выйдут на большую сцену, где продемонстрируют самые яркие тона своих талантов. Год от года конкурс любительского творчества прирастает новыми участниками. Это и вокалисты, и танцоры, и артисты оригинального жанра. Несколько лет назад возможность проявить себя дали детям работников завода. И в книге «Осеннего аккорда» появились новые странички. Этот фестиваль – один из лучших творческих проектов, и за годы своего существования превратился в своеобразный бренд мозырского нефтегиганта. В 2017-м программа фестиваля расписана на четыре дня. 21-го ноября в театрально-концертном зале выступят самые юные участники «Аккорда». 22 ноября пройдет конкурс авторских работ в номинации «Фотография». Оценить таланты взрослых зрителям и компетентному жюри предстоит в четверг 23 ноября. А закроет фестивальную неделю большой пятничный гала-концерт. Билеты на все мероприятия уже есть в кассах Дворца культуры нефтепереработчиков. Стать участником самого ожидаемого заводского форума талантов может любой житель или гость нашего города. Ведь эти концерты по своему уровню не уступают выступлениям приезжих артистов.
«Осенний аккорд-2017» приближается
Мозырские нефтепереработчики готовятся к 13-му масштабному конкурсу любительского творчества «Осенний аккорд-2017». Фестивальные дни – с 21 по 24 ноября.