Осенние каникулы в кинотеатре «Мир»

Осенние каникулы кинотеатр «Мир» предлагает провести с пользой и в самом позитивном настроении. Программу мероприятий для юных зрителей здесь продумывают с особой тщательностью, не забывают о разнообразии и креативном подходе.

Открывал осенний марафон первый в современной истории кинотеатра «Рыцарский турнир». Перед сеансом мультфильма о богатырях зрителям предложили разделиться на две команды и продемонстрировать владение верховой ездой. Живых лошадей в помещение, конечно, привести не удалось. Альтернативу обнаружили в арсенале любимых с детства игрушек.

В ближайшие выходные каждый желающий может придумать себе интересный костюм и стать участником развлекательного шоу «Мы монстры». Тематический праздник с призами и подарками перед одноименным мультфильмом пройдет 4 ноября.