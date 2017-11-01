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Рубрика: Новости

Осенние каникулы в кинотеатре «Мир»

1 ноября 2017, 17:28

Осенние каникулы кинотеатр «Мир» предлагает провести с пользой и в самом позитивном настроении. Программу мероприятий для юных зрителей здесь продумывают с особой тщательностью, не забывают о разнообразии и креативном подходе.
Открывал осенний марафон первый в современной истории кинотеатра «Рыцарский турнир». Перед сеансом мультфильма о богатырях зрителям предложили разделиться на две команды и продемонстрировать владение верховой ездой. Живых лошадей в помещение, конечно, привести не удалось. Альтернативу обнаружили в арсенале любимых с детства игрушек.
В ближайшие выходные каждый желающий может придумать себе интересный костюм и стать участником развлекательного шоу «Мы монстры». Тематический праздник с призами и подарками перед одноименным мультфильмом пройдет 4 ноября.

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