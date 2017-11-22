Официальная версия. Милицейский служебный автомобиль, который сгорел 18 ноября на улице Мира, поджег задержанный за хулиганство 57-летний нетрезвый мозырянин

Мозырские следователи озвучили официальную версию, почему загорелся милицейский служебный автомобиль. Напомним, пожар произошел в минувшую субботу на улице Мира.

Милицейский служебный автомобиль, который сгорел 18 ноября на улице Мира, поджег задержанный за хулиганство 57-летний нетрезвый мозырянин. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения скандалил в автобусе, на уговоры утихомириться, не реагировал. Тогда ехавший вместе с ним сотрудник РОВД вывел его и вызвал патрульную машину. Задержанного доставили в отдел, где он попытался ударить одного из милиционеров. Этот момент запечатлела камера наблюдения. После хулигана повезли на освидетельствование в медучреждение. На обратном пути мозырянин достал бутылку из-под минералки, вылил из нее жидкость себе на одежду, а после поджог. Автомобиль вспыхнул в считанные секунды. Милиционеры вначале достали задержанного, а после приступили к локализации пожара. Поджигатель получил ожоги 10 процентов тела. В отношении него возбуждено уголовное дело. По сообщению Управления внутренних дел Гомельского облисполкома, мозырянин уже ранее судим за совершение грабежа, также мужчина неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за пьянство и хулиганство. По словам мужчины, он не хотел оказаться в изоляторе временного содержания и поэтому решился на такое.