Оценить масштабы и возможности. Экскурсия по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу для молодых специалистов

Дорогие заводчане! Так приветствовал заместитель генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Тетерук молодых работников. У кого из них стаж работы несколько месяцев, у кого то запись в трудовой только оформили. Но они уже часть большого трудового коллектива. Ознакомительная экскурсия по заводу. Территория предприятия огромная, пешком и за день не обойдешь, а из окон автобуса заводские пейзажи – как на ладони. Да еще и со звуковым сопровождением. Геннадий Викторович подробно и рассказывал, и показывал, и мотивировал. Как строился завод, какая команда стояла у истоков, и как от простого оператора можно вырасти даже до генерального директора или до начальника одного из главных производств. Наглядный пример в доказательство слов – встреча в ЛК6У№1 с начальником топливно- каталитического производства Николаем Курьяновичем. Николай Корнеевич – живая история. Одна запись в трудовой книжке, Мозырский нпз – его первое место работы. Вот таким же юным, с горящими пытливыми глазами почти 40 лет назад пришел на завод. Теперь делится опытом с молодежью и вспоминает свои первые трудовые будни. Остаются работать только лучшие. Карьерный рост, самообразование, достойная заработная плата, престиж профессии. Молодые специалисты Мозырского нефтеперерабатывающего завода имеют все эти привилегии. Не удивительно, что и закрепляемость кадров на предприятия почти 100%. Леонид Лавренчук свою биографию с заводом планирует связать крепко и надолго. Профессию выбирал осознанно. Екатерина Конюшенко работает всего месяц. Представитель трудовой династии о заводе, казалось, знала предостаточно. Экскурсия впечатлила.

Молодежь необходимо заинтересовывать. Ведь именно от них зависит и дальнейшая модернизация, и в целом жизнь завода. И если из нефти нужно выжать максимум полезного, то есть увеличить глубину переработки, то молодым специалистам необходимо вкладывать максимум в свою работу и тогда можно рассчитывать на отдачу. В 2017 на завод пришло 47 молодых специалистов. Вполне возможно, что именно кто-то из них добьется высот, в карьере, в профессии. Нефтеперерабатывающий дал старт и массу возможностей для реализации. Как в трудовом плане, так и в плане социальном. Одним производством экскурсия не ограничилась. Молодым и перспективным показали санаторий Сосны и дворец культуры.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.