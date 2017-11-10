Обсуждения проекта: «Global Market» станет больше, а рядом появится автомойка

Торговый центр «Global Market» открылся в Мозыре около 5 лет назад. Сейчас никто уже не вспоминает, что на этом месте долгое время был пустырь с недостроенным зданием Дворца культуры. Сегодня в планах владельца – реконструкция торгового центра. Пока идеи воплощены только на бумаге. В районном исполнительном комитете прошли общественные обсуждения проекта. На них пригласили всех неравнодушных. Правда, в зале, помимо представителей ответственных служб и команды застройщика, людей совсем немного.

По задумке там, где сегодня располагается уличный игровой комплекс с батутами и каруселями, вырастет трехэтажное здание с бутиками, зоной развлечений и кинотеатром. Площадь торгового центра увеличится на 6000 кв. м.

Одним из спорных моментов, вызвавшим широкий общественный резонанс, стало строительство рядом с торговым центром бесконтактной автомойки. Подобной той, что недавно открылась в районе Наровчизны. На проекте она на краю парковки. По поводу целесообразности размещения автомойки в этом месте, в социальных сетях разгорелась целая дискуссия. Мозыряне разделились на два лагеря: одни высказывались за строительство, другие – резко против.

Но озвучить свое мнение публично на общественных слушаниях решился только один мозырянин. Александр Гончаревич не скрывал, сам является владельцем автомойки на ул. Гагарина. В противовес красивым обещаниям конкурента, он изложил свое видение ситуации.

Подобные автомойки уже функционируют в Калинковичах и в районе д. Наровчизна. По словам Анатолия Лещинского, никаких нареканий на их работу до сих пор не было.

В любом случае чтобы картинка стала явью, проект реконструкции должен пройти ряд согласований и экспертиз. Оценку ситуации дадут специалисты: экологи, санитарные врачи, архитекторы и другие. Итоги общественных слушаний будут подведены на градостроительном совете.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец