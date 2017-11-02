Общественные обсуждения будущего торгового центра по ул. Притыцкого

В зале Мозырского райисполкома состоялись общественные обсуждения проекта реконструкции торгово-развлекательного центра, который находится на ул. Притыцкого, под супермаркет. Вокруг бывшего «Молодежного», уже несколько недель кипят страсти. Здание реконструируют. Совсем недавно рядом со стройкой вырубили 32 взрослых дерева. Самовольная вырубка теперь—повод для разбирательства. Материалы переданы в прокуратуру, заведено уголовное дело. Нынешний владелец незавершенного объекта – солигорская фирма «Радуга-свет».

В зал исполкома пригласили все заинтересованные стороны: жильцов близлежащих домов, застройщика и инвестора, бывшего владельца, а так же представителей ответственных служб. Именно то, как будет выглядеть территория вокруг будущего супермаркета и сам объект и стало поводом для дальнейшего обсуждения.

После выяснения спорных моментов перешли непосредственно к проекту. По информации инвестора, на месте бывшего «Молодежного» появится супермаркет на 4,500 тыс. м. кв., уютное кафе и игровая комната для детей. Пока это все на стадии проектирования. До 9 ноября продлится процедура общественных обсуждений.