Образована районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов 28 созыва. Соответствующее решение принято на совместном заседании президиума районных Совета депутатов и исполнительного комитета.
Документы для выдвижения кандидатур в состав избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов были поданы заранее. Всего 13 заявок. Это максимальный численный состав комиссии. Свои кандидатуры имели право выдвинуть политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане путем подачи заявлений. Согласно статьи 34 Избирательного Кодекса Республики Беларусь, в состав избирательной комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов, а государственные служащие не должны составлять более одной трети состава комиссии. Со всеми нюансами избирательного кодекса, касающимися образования избирательной комиссии, присутствующих познакомила Наталья Малец, начальник отдела организационно-кадровой работы. Каждую кандидатуру рассмотрели отдельно. Среди претендентов – мозыряне с активной гражданской позицией, работники предприятий, организаций, а так же пенсионеры. После голосования Мозырская районная избирательная комиссия была сформирована в максимальном численном составе. В ней представлены Коммунистическая партия Беларуси, крупнейшие общественные объединения – «Белая Русь» и БРСМ, Белорусский союз женщин, профсоюзы, своих кандидатов делегировали КУП «Колор» и Мозырская центральная городская поликлиника, 4 человека были выдвинуты гражданами. Напомним, выборы депутатов местных Советов назначены на 18 февраля 2018 года.
Образована районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов 28 созыва
Образована районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов 28 созыва. Соответствующее решение принято на совместном заседании президиума районных Совета депутатов и исполнительного комитета.