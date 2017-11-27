Образована районная избирательная комиссия по выборам депутатов местных Советов 28 созыва. Соответствующее решение принято на совместном заседании президиума районных Совета депутатов и исполнительного комитета.

Документы для выдвижения кандидатур в состав избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов были поданы заранее. Всего 13 заявок. Это максимальный численный состав комиссии. Свои кандидатуры имели право выдвинуть политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане путем подачи заявлений. Согласно статьи 34 Избирательного Кодекса Республики Беларусь, в состав избирательной комиссии не могут входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и распорядительных органов, а государственные служащие не должны составлять более одной трети состава комиссии. Со всеми нюансами избирательного кодекса, касающимися образования избирательной комиссии, присутствующих познакомила Наталья Малец, начальник отдела организационно-кадровой работы. Каждую кандидатуру рассмотрели отдельно. Среди претендентов – мозыряне с активной гражданской позицией, работники предприятий, организаций, а так же пенсионеры. После голосования Мозырская районная избирательная комиссия была сформирована в максимальном численном составе. В ней представлены Коммунистическая партия Беларуси, крупнейшие общественные объединения – «Белая Русь» и БРСМ, Белорусский союз женщин, профсоюзы, своих кандидатов делегировали КУП «Колор» и Мозырская центральная городская поликлиника, 4 человека были выдвинуты гражданами. Напомним, выборы депутатов местных Советов назначены на 18 февраля 2018 года.