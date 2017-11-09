Новый экспрессный маршрут «Мозырь – Калинковичи – Мозырь»

С 3 ноября Филиал «Автобусный парк № 2» ОАО «Гомельоблавтотранс» ввел дополнительный экспрессный маршрут №201-Э «Мозырь-Калинковичи-Мозырь».

Отправляться от пл. Примостовой автобус будет в 0 часов 25 минут по пятницам (в ночь с четверга на пятницу), субботам, тоже в ночь на субботу и воскресеньям (с субботы на воскресенье). И следовать до железнодорожного вокзала в г. Калинковичи.

Обратно в Мозырь будет отправляться в 0 часов 55 минут. А по прибытии будет следовать по маршруту №4 до автовокзала.

Стоимость проезда на маршруте № 201-Э от железнодорожного вокзала г. Калинковичи до пл. Примостовой – 1 руб. 26 коп. (со стоимостью проезда по городу), по Мозырю и Калинковичам – 60 коп.