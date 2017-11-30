Новогодняя елка в конце осени. Почему так рано?

Мозырские коммунальники в этом году дали старт новогодним хлопотам раньше обычного. Елка на главной городской площади появилась, не дожидаясь декабря. Одни мозыряне восприняли факт с позитивом, другие зло недоумевали. Так почему же елка появилась так рано? Ответ в следующем сюжете.

Елка в ноябре. Уходящий 2017 запомнится мозырянам тем, что новогодние перемены начались задолго до 31 декабря. Главная новогодняя красавица появилась в центре города еще 22 ноября. Пока символ зимних торжеств ждет преобразований, но он уже гордо возвышается на постаменте.

Почему же елка появилась в городе так рано? В группах социальных сетей мозыряне стали наперебой выражать недоумение. Ведь в прошлые годы новогоднюю красавицу устанавливали не раньше первой декады декабря. Коммунальники объясняют поспешность банальным желанием украсить город как можно раньше и как можно раньше подарить горожанам ощущение праздника.

Кроме того, мозыряне уж ни как не хотели отставать от коллег из областного центра и столицы. Ведь в Гомеле и Минске елки начали устанавливать еще в начале прошлой недели. К полной праздничной готовности елку будут готовить на протяжении нескольких недель. Необходимо еще сделать ее наряд пышнее и замаскировать металлическую конструкцию, которая добавила елке роста. В общем, натуральность нынче не в моде, даже среди елок.

Праздник постепенно приближается. Мозырские коммунальники уже дали старт новогодним хлопотам.