Неудобная тема стала поводом для обращения в исполком. Мозырянка пожаловалась на то, что ее не пустили в туалет в магазине

Тема общественных туалетов для Мозыря стоит весьма остро. В городе их практически нет. Норматив по обеспеченности не выполняется. Минздрав предложил свой вариант выхода из этой житейской ситуации. Постановление, принятое еще 2015, четко определило объекты и организации, где обязательно должны быть обустроены общественные туалеты.

Решение о возможности доступа в служебные уборные принимает администрация в каждом конкретном случае. Так что отказать все-таки могут. В том случае, если служебный туалет находится в глубине производственных помещений, где ведется кулинарная обработка продукции или если это нарушит работу торговой точки. Что касается промтоварных магазинов, здесь проблем возникнуть не должно.

Кстати, банки и аптеки не относятся к объектам бытового обслуживания, поэтому там вправе отказать в посещении туалета. Также не должны идти вам навстречу в детских садах, школах и офисах.