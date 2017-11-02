Неудачная шутка жителя Мозырского района стала поводом для возбуждения уголовного дела

30-летний житель Мозырского района решил пошутить: испугать выстрелом из пневматического пистолета мужчин, которые рубили дрова на участке его брата. По словам хулигана, он целился мимо, но получилось весьма метко—не в бровь, а в глаз, в прямом смысле. Пуля травмировала нижнее веко. Потребовалась госпитализация. 38-летний потерпевший получил контузию глаза, на некоторое время перестал видеть. Сейчас он чувствует себя нормально, зрение вернулось. В отношении жителя Мозырского района, который, к слову был трезв и не судим, возбуждено уголовное дело.