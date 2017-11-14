«Неолимпийские игры» неунывающих пенсионеров

«Неолимпийские игры» вновь собрали самых энергичных и спортивных пенсионеров Мозыря. Проект Совета ветеранов ежегодно объединяет несколько команд людей «золотого возраста». Главной площадкой в этот раз стал спортзал ОАО «Мозырьсоль».

Эти люди никогда не вздыхают о вроде бы ушедшей молодости. В их глазах – блеск и спортивный азарт, движения четкие и энергичные. «Неолимпийские игры» уже стали брендом районного Совета ветеранов. Дважды в год в соревнованиях приглашают принять участие пожилых и активных.

Главной «неолимпийской» площадкой на этот раз стал спортивный зал ОАО «Мозырьсоль». В прошлом году заводская команда на этих соревнованиях одержала уверенную победу. И в юбилейный год предприятие, таким образом, сделало подарок и себе, и всем активным пенсионерам района.

Спортивные соревнования уже стали нормой жизни для десятков пенсионеров, которые не хотят попусту тратить свободное время.

Позже оказалось, волновалась Людмила Михайловна зря. Эффектные дамы не только уверено дефилировали на шпильках, но и в спортивном плане обошли даже мужчин. Команда сользавода второй года подряд стала победителем «Неолимпийских игр». На втором месте – ветераны труда Мозырского нефтеперерабатыващего. На третьем – команда Совета ветеранов. И призеры, и все остальные участники получили памятные дипломы и подарки.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.