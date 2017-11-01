Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Необычная находка во время субботника

1 ноября 2017, 17:25

Во время проведения районного субботника работники одного из мозырских предприятий были удивлены и обеспокоены, когда при наведении порядка в осенней листве обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. Вызванные специалисты опасения подтвердили—это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен великой отечественной войны. До приезда саперов территорию оцепили. Прибывшие военные боеприпас забрали, затем отвезли на полигон деревни Боровики и обезвредили.

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