Необычная находка во время субботника

Во время проведения районного субботника работники одного из мозырских предприятий были удивлены и обеспокоены, когда при наведении порядка в осенней листве обнаружили предмет, напоминающий боеприпас. Вызванные специалисты опасения подтвердили—это ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен великой отечественной войны. До приезда саперов территорию оцепили. Прибывшие военные боеприпас забрали, затем отвезли на полигон деревни Боровики и обезвредили.