Не прожигай свою жизнь и поменяй сигарету на конфету! Мозырские спасатели решили обратиться к взрослым горожанам через детей

Каждый второй пожар происходит по причине несоблюдения правил безопасности при курении. Мозырские спасатели и их юные помощники присоединились к республиканской акции «Не прожигай жизнь» и в рамках нее обменивали сигареты на конфеты. Мероприятие проходило в одном из торговых центров города.

Мозырские спасатели решили обратиться к взрослым горожанам через детей. Юные помощники сотрудников МЧС убеждали посетителей торгового центра, чтобы они бросили курить, а лучше и не начинали. Выкуренная сигарета наносит вред здоровью, а непотушенная сигарета может спровоцировать пожар. Статистика неумолима, именно несоблюдение элементарных правил при курении – причина каждой второй огненной трагедии. Волонтеры предлагали обменять сигарету на конфету. Сотрудники МЧС раздавали агитационные листовки с цитатами знаменитых людей и аргументами против курения. Акция «Не прожигай свою жизнь» – это уже многолетняя традиция. Мероприятия проходят в несколько этапов. Это и беседы на предприятиях, в школах, детских садах, в более креативной вариации акция реализуется в общественном транспорте и магазинах, в местах, где профилактикой можно охватить как можно больше случайных адресатов.

Конкурсы, викторины, лотерея, каждая инициатива со стороны прохожих вознаграждалась подарками и порцией хорошего настроения. Акция «Не прожигай свою жизнь» в реальности получилась весьма зажигательной. Только зажечь она должна в курящих мозырянах полезный огонь сомнений: а может стоит раз и навсегда отказаться от вредной привычки?

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.