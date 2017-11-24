На страже экологической безопасности

Использование и охрану трансграничных вод обсудили в Мозыре представители правительств Республики Беларусь и Украины. Итогом трехдневного рабочего визита стало подписание протокола по выполнению достигнутых соглашений.

Вместе за экологическую безопасность. В Мозыре состоялось совещание Уполномоченных правительствами Республики Беларусь и Украины по выполнению Соглашения между двумя соседними странами о совместном использовании и охране трансграничных вод. Участники 8-го по счету совещания при решении накопившихся вопросов учли опыт прошлых лет: впервые соглашение между нашими странами о совместном использовании трансграничных вод было подписано в 2001 году. От работы этого и подобных совещаний уполномоченных в конечном счете зависит водохозяйственная деятельность народов двух стран и экологическая безопасность. В рамках трехдневного визита на Мозырщину белорусская и украинская стороны ознакомились с результатами проведения мониторинга поверхностных и подземных вод на трансграничных участках, межлабораторных сличительных анализах, проведенных в 2017 году, обсудили и утвердили планы совместной деятельности на 2018 год. Итогом стало подписание протокола по выполнению достигнутых соглашений.

Итог очередного совещания уполномоченных даст стимул для дальнейшего сотрудничества двух государств в области рационального и безопасного использования трансграничных вод. Следующая рабочая встреча сторон состоится в Херсонской области Украины в 2018 году.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.