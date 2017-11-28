Мозырянка метко отомстила за то, что ее не пустили в гости. Женщина бросила шесть камней в окно негостеприимной квартиры. К слову, все шесть раз попала. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Мозырянка из-за своей мстительности стала фигурантом уголовного дела. Женщина, которая очень хотела выпить, пришла с очередным визитом к своему приятелю. Мужчина на тот момент сам был в гостях у соседа. Мозырянка оказалась третьей лишней, ее просто не пустили в квартиру. Разъяренная выпившая женщина собрала небольшую кучу камней, вычислила негостеприимное окно и стала метать булыжники. К слову, все шесть попыток увенчались успехом. Хозяин пострадавшей квартиры вызвал правоохранителей. Хулиганку задержали. Женщина за неделю до происшествия освободилась из мест лишения свободы, там она отбывала наказание за невыплату алиментов на содержание своих же детей. Многодетной матери, которая из-за аморального образа жизни забыла о своих родительских обязанностях, вновь придется отвечать по закону.