Мозырь уже готовится к новому 2018 году. На площади Ленина устанавливают елку

Мозырь уже готовится к новому 2018 году. На площади Ленина полным ходом идет установка главного праздничного атрибута – центральной городской елки

Праздник к нам приходит. Конец ноября, а зима уже уверенно вступает в свои права. Первые заморозки, первый иней и первые замёрзшие лужи. В морозный и солнечный день в Мозырь привезли главный атрибут Нового года – ель. Кстати, лесная красавица родом из нашего района. Сейчас ведутся монтажные работы. Высота ели вместе с металлическим каркасом составит 23 метра. Для того, что бы придать кроне объем, по бокам будут закреплены небольшие деревья, так сказать, нарощенные ветви. А заключительной фазой станет наведение марафета – украшение разнообразными игрушками и гирляндами. Главный городской символ наступающего 2018 года предстанет во всей красе уже в первой половине декабря.