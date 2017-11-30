МолодежьМНПЗпротивСПИДа. Акция совета молодых работников

В холле заводоуправления Мозырского нефтеперерабатывающего завода идут последние приготовления, до начала обеда, а это условный старт акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, остаются считанные минуты. Актив совета молодых работников поправляет фон, а это символ борьбы со СПИДОМ, красная лента, здесь она из воздушных шаров, ищет методом проб, нужный, выгодный ракурс для будущих фото, и, конечно же, приглашает быть первым! Условия конкурса довольно просты. Сделать оригинальное фото напротив символа, разметить его на своей странице в контакте с хештегом #МолодежьМНПЗпротивСПИДа. Все помеченные таким образом фото окажутся на сайте первичной организации «Белхимпрофсоюза». И уже через несколько минут первые фото были сброшены Вконтакт. Были и эксклюзивные кадры. После личного примера генерального директора Виталия Павлова воздушный красный баннер не почти пустовал. Молодые люди из 14 цеха большую часть обеденного перерыва посвятили фото. Пришли коллективно. Акцию #МолодежьМНПЗпротив СПИДа», проведенную таким образом, считают креативной и действительно молодежной. Кто станет обладателем ценного приза? Таких счастливчиков будет три. А может и больше, ведь некоторые фото были групповые. Голосование будет длиться с 4 по 8 декабря. Награждение пройдет 11 декабря.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.