Медаль 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции. Вручили самым достойным

7 ноября коммунисты праздновали столетие Великого Октября. В ознаменование этой даты Центральным комитетом Коммунистической партии Беларуси была учреждена памятная медаль «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». В нашем районе ее получат 100 человек.

В гости к однопартийцам с почетной миссией. В ознаменование 100 Великого Октября была учреждена специальная медаль. Коммунистам, в прямом смысле, проверенным временем, ее вручали прямо на дому. Среди самых достойных Николай Петрович Карпов. Ветерану уже 94. И большую часть своих солидных лет Николай Петрович носит с собой партбилет. Война. Послевоенные годы. Восстановление. Возвращение к мирной жизни. «Нам партия строить и жить помогает». Это все про него. Теперь у Николая Петровича рядом с боевыми наградами – юбилейная, коммунистическая. Как и у Григория Елисеевича Бондаря. Его тоже можно смело назвать коммунистом со стажем и с Большой буквы.

Рядом с новой медалью «100 Великого Октября», аналогичная награда, только десятилетней давности. Григорий Елисеевич не только коммунист, но и оптимист. Уверен, награду от однопартийцев получает не последнюю. Под знаменами Октября Григорий Елисеевич получил образование, работал, трудился. Говорит, коммунистам есть, чем гордиться: победа в войне, полёты в космос, научные открытия и другие достижения — всё это результат Октябрьской революции. У каждого свои взгляды, свои позиции. Позиция коммунистов 21 века «Не забывать». Нынешнюю юбилейную медаль ветераны получали в рамках специальной акции. Всего в районе 142 коммуниста, юбилейные медали получать самые достойные партийцы, а еще те мозыряне, которые активно участвует в общественно-политической жизни района и героико-патриотическом воспитании молодёжи.

Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.