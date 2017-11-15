Купаловские «Прымакi» в исполнении артистов Мозырского драматического театра на сцене ИК-20

Мозырские театралы на днях вернулись из очередной творческой поездки на Украину. Там они участвовали в международном фестивале. Зрителю презентовали спектакль по пьесе Купалы «Прымакi». Домой мозыряне привезли высшую награду. Времени на отдых особо не было. Практически сразу, с дороги, с тем же спектаклем «Прымакi» отправились в ИК-20. Там их встречали не менее радушно и тепло.

В этом зале не было неизменных спутников театральных премьер –блеска драгоценностей, тонкого аромата дорогого парфюма и парада вечерних костюмов. Зато была неизбалованная зрелищами публика. Оттого благодарная, с искренними эмоциями и переживаниями. За колючей проволокой и высоким забором пошла премьера купаловских «Прымакоу» в исполнении артистов Мозырского драматического. Люди творческие приезжают с гастролями в колонию примерно раз в несколько месяцев. Презентуют встречу с искусством, в воспитательных целях.

Роман Матвеевич уверен, театр делает людей чище, благороднее. Репертуар специально не подбирают. На этой сцене играли много классики, ставили и современных авторов. И всегда собирали шквал аплодисментов и оставляли отличное настроение.

Кстати, в колонии недавно появилась и своя театральная труппа. Так что наблюдение за игрой профессионалов – это еще и своеобразный открытый театральный урок от Мозырского драматического.

Делать мир чище и добрее, избавляться от грязи духовной. Одним, и даже десятью спектаклями этого вряд ли можно добиться. Но искусство размягчает сердца.

Виктор Валерьевич Орлов, заместитель начальника колонии признался, артисты еще играли на сцене, а местные зрители уже спрашивали об их следующем приезде.

Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ