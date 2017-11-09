Культурный центр микрорайона «Железнодорожный»– один из старейших домов культуры Мозыря – ДК «40 лет Октября» отметил свое 60-летие

Принимать поздравления и благодарности едва ли привычно тем, для кого профессионализм –это праздничное настроение окружающих. Чаще других еще недавно это были работники деревообрабатывающей промышленности города. До 2009 года ДК «40 лет Октября» находился на балансе «Мозырьдрева». Сегодня среди зрителей все чаще можно увидеть военнослужащих ближайшей воинской части. К тому же, центр досуга микрорайона – это и место, где можно получить знания. В здании клуба работают кружки ДШИ №2. А для учащихся СШ №2 эта сцена не раз служила идеальным местом для школьных мероприятий. Особого внимания по традиции удостаиваются ветераны. По-домашнему уютная сцена способствует тому, чтобы праздничный концерт обрел форму капустника, а наряду с музыкальными номерами прозвучали и воспоминания. Поддержать своих коллег пришли и работники городских домов культуры.