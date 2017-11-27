«Кубок первокурсника-2017» достался филологическому факультету

Фестиваль студенческих талантов, для участия в котором дается только один шанс. Лучших первокурсников накануне выбирали в Мозырском педагогическом университете.

Здесь не требуются глубокие знания по профильному предмету и умение доказывать свою точку зрения, однако испытания этого общеуниверситетского конкурса не менее важны, ведь на кону звание лучшего факультета. И не смотря на то, что его участники каждый год проходят 100 процентное омоложение, «Кубок первокурсника» это, в первую очередь, дань многолетним традициям. Как, например, несколько напутственных слов от представителя руководства университета, открывающее торжественную часть мероприятия. О том, что новому поколению есть на кого равняться, доказывает и церемония награждения лучших студентов. В числе победителей республиканских и областных конкурсов и соревнований и знакомый мозырскому зрителю Ян Ковалев – обладатель звания «Студент года Гомельской области».

Вступительная часть конкурса «Первокурсник» растянулась на полчаса, что, казалось, только способствовало интриге: какие же творческие номера его участники приготовили на суд зрителей и компетентного жюри? Студенческие будни, а также воспоминания о школьной скамье чаще других служат поводом для юмористических скетчей или пародий. Наверное, этим «Первокурсник» и должен отличаться от других юмористических конкурсов на звание лучших веселых и находчивых. Тонкий юмор, хореография, вокальные данные. Свои сильные стороны, без сомнения, нашлись у каждого участника университетского «Первокурсника». Филологический факультет сделал ставку на интернациональный состав, ему и досталась победа. Призовые места заняли и команды факультета дошкольного и начального образования и физико-инженерного. Впрочем, умение находить выход из любой ситуации, участникам конкурса еще понадобится, впереди их ждет первая экзаменационная сессия.

Вячеслав Приписнов.