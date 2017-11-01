Командированный гомельчанин не скоро забудет дни, проведенные в Мозыре

В одном из мозырских игровых клубов произошел конфликт между двумя незнакомыми. Мужчины, один из которых приехал в Мозырь из Гомеля, пришли в заведение ночью не для того, чтобы испытать удачу, а для того, чтобы выпить пива. Ссора началась внутри клуба, прямо у барной стойки. Местный житель попросил гомельчанина угостить его пенным напитком. Тот отказал. Когда конфликт стал набирать обороты, охрана вывела молодого гомельчанина за дверь. Второй участник вышел следом, прихватив с собой бутылку пива. Уже на улице началась драка. Мозырянин попытался ударить иногороднего оппонента, но безуспешно. Тогда он запустил стеклянной тарой и попал. Бутылка разбилась о лицо гомельчанина. Очевидцы вызвали скорую и милицию.