Капремонт бассейна

Чем больше людей на спортплощадках, тем меньше в больницах и аптеках. Одно из самых популярных мест оздоровительного досуга у мозырян, причем, уже более 35-ти лет – городской бассейн,. Единственный в своем роде объект ежемесячно посещают порядка семи тысяч взрослых и маленьких жителей города.

Модернизацию и реконструкцию бассейна проводят в несколько этапов. Первый и один из самых затратных – изготовление проектно-сметной документации. На него ушло 158 тыс. руб. К работам строители приступили летом этого года. Сейчас утепляют фасад, меняют окна, частично проведена замена кровли. Стоимость этого этапа специалисты оценивают в 843 тыс. руб.

Значительные суммы на реконструкцию выделены из бюджета отдела образования, резервного фонда райисполкома и заработаны самим бассейном на платных услугах, оказываемых населению. За два субботника – в октябре 15-го и мае 17-го — удалось собрать 270 тысяч.

На ремонт бассейна будут направлены и средства, заработанные мозырянами на последнем субботнике, 28 октября. По предварительным данным, участие в нем приняли 21 тыс. жителей Мозырщины, таким образом, удалось собрать еще более 87 тысяч рублей.

Сегодня работа бассейна, к счастью, остановилась не до конца. Продолжает функционировать малая ванна, где занимаются малыши, и спортивный зал.

Внутренняя канализация, система очистки воды, технологические трубопроводы, плитка в большой и малой ванне, душевые, спортзал. Это лишь часть того, к чему в ближайшие месяцы свои руки приложат опытные специалисты-строители.