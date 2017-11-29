Интернет-преступник воспользовался доверчивостью мозырянки и украл с ее банковской карточки 700 рублей

В милицию с заявлением обратилась мозырянка: с ее банковской карточки кто-то снял 700 рублей. Оказалось, к женщине в социальных сетях пришло сообщение от хорошей знакомой, которая попросила помочь обналичить деньги с электронного кошелька. Для этого нужно было скинуть фото банковской карточки, с номером и кодом безопасности. Мозырянка доверилась, а после обнаружила пропажу денег. Знакомая об этом сообщении вообще ничего не знала. Неизвестный злоумышленник взломал личную страницу «Вконтакте» и от ее имени всем друзьям разослал аналогичное сообщение. Следователи проследили путь денежных переводов. Выяснили, кто-то перевел рубли на российский номер мобильного телефона и даже уже потратил их на погашение кредита. Сейчас устанавливается личность преступника. Белорусские правоохранители будут обращаться к российским коллегам. Не исключено, что число пострадавших будет исчисляться десятками.