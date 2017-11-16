Мозырские госавтоинспекторы установили личность водителя, который 4 ноября на улице Рыжкова на пешеходном переходе сбил женщину. Тогда мужчина остановился, поинтересовался самочувствием пешехода, а услышав, что все нормально, покинул место дорожного происшествия.

4 ноября рано утром на улице Рыжкова женщина переходила проезжую часть по пешеходному переходу и оказалась под колесами автомобиля. Водитель остановился, вышел из машины и поинтересовался ее самочувствием. Пешеход, в шоке от произошедшего, ответила, что все нормально. Тогда водитель вернулся в машину и уехал. Через несколько часов мозырянке стало плохо, она обратилась в больницу, где узнала, что у нее перелом стопы. Информация была оперативно передана медиками в ГАИ. Госавтоинспекторы на протяжении недели искали водителя, покинувшего место ДТП. Привлекались СМИ. Камера наружного наблюдения запечатлела момент аварии. Предварительно, сотрудники ГАИ определили, на видео Opel Vectra. Очевидцы происшествия запомнили, что в номерном знаке присутствовала цифра 9. Начались поиски. Найти транспортное средство и того, кто был за рулем, помогла случайность и внимательность правоохранителей. Госавтоинспектор, спустя время, обследуя место ДТП, заметил, что мимо проехал подозрительно похожий Opel. Машину остановили для проверки, водитель поначалу отрицал свою причастность, а после признался. По словам мозырянина, он знал, что его ищут и уже сам собирался явиться с повинной, но сотрудники ГАИ его опередили. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении водителя к ответственности.