Госавтоинспекция напомнила о необходимости перехода с 1 декабря на зимнюю резину

Согласно Правилам дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Их устанавливают на всех колесах, при этом сезонные шины должны соответствовать ряду требований. Остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 миллиметров, иначе автомобилю запрещено участвовать в дорожном движении. За «непереобутую» резину есть и ответственность. За нарушение предусмотрено предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины. Если на автомобиле установлены зимние шины, но остаточная глубина протектора менее 4 миллиметров, водителю грозит предупреждение или штраф до одной базовой — 23 рубля. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере от двух до пяти базовых величин. Многолетняя практика показывает, что с приходом холодов количество аварий увеличивается. Самые распространенные сезонных виды ДТП: столкновения, наезды на стоящие автомобили и на пешеходов.