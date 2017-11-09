Главные патриоты Беларуси живут в Мозыре. Учащиеся СШ № 14 одержали победу в Республиканском конкурсе на лучший проект по организации шестого школьного дня в номинации «Растим патриотов Беларуси»

Команда СШ №14 одержала победу в Республиканском конкурсе на лучший творческий проект по организации шестого школьного дня. Проект по формированию гражданственности в рамках деятельности мини-музея государственной символики Республики Беларусь стал победителем в номинации «Растим патриотов Беларуси». К выступлению готовились все вместе: учителя, учащиеся, родители… Кроме мозырян, в состязании приняли участие еще более 20 команд со всей Беларуси. Вместе с ребятами на сцене выступали и молодые педагоги. Жюри отметило слаженность работы команды на сцене, ее индивидуальность, артистизм исполнителей и профессионализм руководителей проекта. В качестве приза команда получила возможность провести 9 незабываемых дней в Минске. В программе – проживание, плюс многочисленные экскурсии.