Фликеров много не бывает. Профилактическая акция для детей из Творичевки

Безопасность детей — задача взрослых. К школьникам из деревни Творичевка приехали госавтоинспекторы и представители общественной организации «Белая Русь», чтобы в очередной раз напомнить правила дорожного движения и подарить фликеры.

Читать, писать, считать, а еще досконально знать правила дорожного движения. ПДД – это уже часть школьной программы. Причем современные школьники должны не просто ориентироваться в знаках, дорожной разметке, но и уметь анализировать и оценивать дорожную ситуацию. Переход проезжей части в установленном для этого месте – вовсе не гарантия безопасности. Пора года, время суток, состояние проезжей части, наличие припаркованных автомобилей, которые могут закрывать водителям обзор. Дорога требует предельной осторожности, правила в свою очередь требуют неукоснительного соблюдения. В деревню Творичевка приехали госавтоинспекторы и представители общественной организации «Белая Русь» с профилактической миссией. Творичевка находится возле оживленной трассы. Поэтому неслучайно выбор пал на эту деревню. Местные школьники сдали условный экзамен по дорожной безопасности на «отлично».

Представитель общественной организации «Белая Русь» Николай Глебов, кстати, отец двух детей, уверен, что юным участникам дорожного движения нужно постоянно рассказывать о том, как правильно вести себя на дороге и показывать, личным примером.

В конце профилактического мероприятия школьники получили маленькие, но весьма полезные подарки – фликеры. У ребят уже есть световозвращающие элементы – на рюкзаках, на верхней одежде, на обуви. Но фликеров, как известно, много не бывает.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ