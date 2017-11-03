Эта суббота по всей стране — рабочий день. Но потом белорусов ожидают более продолжительные выходные. Правда, в учреждениях здравоохранения работать будут по другому графику

Стационарные учреждения здравоохранения в эти дни будут работать без переносов. То есть суббота – по графику субботы, а в понедельник – обычный рабочий день. Что касается амбулаторных учреждений, поликлиник, то в субботу 4 ноября они будут работать за понедельник. То есть полный рабочий день, а 6-го, в понедельник – будут трудиться по графику субботы, с 8 до 14 часов. 5-го числа и 7-го в поликлиниках выходные дни.

В выходные и праздничный день приемное отделение больницы, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.