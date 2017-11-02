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Рубрика: Новости

Если срочно нужны деньги…

2 ноября 2017, 16:46

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуациями, когда деньги нужны в кратчайшие сроки — заболели родные, произошло ЧП или срывается выгодная сделка. На оформление кредита в банке потребуется масса времени, просить у знакомых неудобно. Не отчаивайтесь! Все проблемы с легкостью решит микрозайм от частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Платина – ломбард» по адресу: г. Мозырь, площадь Горького, 1. Здесь вы получите необходимую сумму в течение считанных минут. Забудьте про справки и поиски поручителей. Для оформления документов потребуется только паспорт.
Приходите и получайте деньги быстро, выгодно, надежно!

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