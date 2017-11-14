Трагическая ошибка, ценой в две человеческие жизни. В результате лобового столкновения погибли два водителя.

Страшная авария сегодня утром произошла недалеко от Мозыря. В результате лобового столкновения погибли два человека, водители автомобилей.

Трагическая ошибка, ценой в две человеческие жизни. Смертельное ДТП произошло утром во вторник, 14 ноября, на 1-ом километре подъездной дороги к Мозырскому НПЗ. 39-летний мозырянин за рулем BMW, пытаясь совершить обгон попутных автомобилей, в месте, где это запрещено, столкнулся со встречным Renault Megane Scenic. От удара BMW отбросило на несколько метров, Scenic загорелся. Его водитель, 58-летний житель Наровли, погиб сразу. Водителя BMW еще некоторое время медики на месте аварии, в машине скорой помощи пытались спасти, но безуспешно. В этом году мозырянин на три месяца был лишен права управления транспортными средствами за то, что совершил обгон в неположенном месте. По факту аварии следователи проводят проверку.