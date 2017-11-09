Дома с адресным субсидированием

В Гомельской области с привлечением адресного субсидирования в жилищном строительстве, которое определено указом Президента №240, в 2017 году будет заложено 16 многоквартирных домов. На сегодняшний день работы начались уже на 12 объектах. В ближайшее время строители приступят к закладке еще четырех домов.

В Мозыре возведение дома, финансирование которого ведется по схеме адресного субсидирования, уже стартовало. 11-этажка на 198 квартир строится в микрорайоне «Молодежный», рядом с торговым центром «Апельсин». Стоимость этого жилья ниже, чем коммерческого. Цена за 1 кв.м. – 660 белорусских рублей.

Всего для реализации норм указа №240 в Гомельской области выделяются кредитные ресурсы в объеме 27,5 млн. белорусских рублей. Государственные адресные субсидии – новый вид поддержки для нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан. Они предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным в любом коммерческом банке. А многодетным и молодым семьям, и детям-сиротам – также на погашение части основного долга по таким кредитам. Право на субсидии имеют граждане, претендующие на господдержку в соответствии с указом Президента от 6 января 2012 года №13 — все те, кто раньше мог рассчитывать на льготный кредит. Также на них могут рассчитывать ветераны боевых действий на территории других государств.