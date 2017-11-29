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Рубрика: Новости

До календарной зимы еще остался один день. А вот за окном уже зима настоящая, правда, без мороза, но со снегом. Пейзажи радуют далеко не всех

29 ноября 2017, 17:02

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