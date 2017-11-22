Детский «Осенний аккорд-2017»

Фестивальная неделя во Дворце культуры мозырских нефтепереработчиков. Во вторник 21 ноября стартовал XIII конкурс любительского творчества работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода «Осенний аккорд». Начинали, уже по традиции, с самых юных «звездочек».

Восьмилетнему Ивану Страху в этот вечер зал действительно восхищенно рукоплескал. Юное дарование на большой сцене заводского фестиваля – впервые. Но его уверенности и харизме могли позавидовать даже взрослые конкурсанты с большим опытом выступлений. В зале Ваню поддерживала большая семья, которая, по признанию самого артиста, «вся музыкальная».

Маленькая солистка Лиза Смыковская в «Осеннем аккорде» участвует второй раз. И ее творческая команда всегда старательно работает как над песней, так и над образом. Заводной репертуар прекрасно подчеркнул оригинальный костюм.

Еще одна участница, Валерия Цапушел на сцену и вовсе вышла с группой поддержки – пестрым «отрядом» маленьких девочек с кукольными колясками.

Такие вот разные – яркие, голосистые, заводные, — мальчишки и девчонки разного возраста в день открытия фестиваля покоряли сердца зрителей и жюри. Стоит сказать, судейской команде «Осеннего аккорда» действительно нелегко.

Больше трех часов талантливые дети работников Мозырского нефтеперерабатывающего завода представляли свои номера в разных номинациях. Сегодня незабываемые эмоции и волнение перед выходом на сцену уже позади. Осталось лишь дождаться результатов. По традиции, победителей и призеров огласят в день заключительного гала-концерта. В четверг 23 ноября творческая власть перейдет к взрослым конкурсантам. И для кого-то из них вечер ближайшей пятницы тоже станет триумфальным.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ