День рождения завершился рукоприкладством

Мозырян отметил день рождения в своем гараже. Праздник закончился рукоприкладством. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Мозырянин решил отметить свой день рождения в гараже. На личный праздник пригласил многочисленных приятелей. Мужская вечеринка проходила довольно весело. Посиделки за столом парни решили разнообразить соревнованиями по армреслингу. Спустя время определился бесспорный лидер. Один из побежденных гостей отвесил победителю сомнительный комплимент, мол, он здоровый как конь. Такое сравнение молодому человеку не понравилось и он ударил обидчика несколько раз. Через день после праздника потерпевший обратился в больницу, оказалось у него сломан нос. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Оказалось, это неединственное проявление агрессии со стороны подозреваемого. Не так давно он избил двух посетителей в одном из мозырских ночных клубов.