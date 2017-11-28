День Прудковского сельского совета

Проведение «Дня сельского совета» – многолетняя традиция Мозырского района. Представители районных властей, руководители предприятий и организаций выезжают за пределы города, чтобы увидеть, как и чем живут сельчане. Благоустройство, возможность получать качественные медицинские услуги, учиться, отдыхать, покупать продовольствие. Нынешнее комплексное мероприятие проходила на базе Прудковского сельсовета.

Прудковский сельсовет наиболее близко расположен к Мозырю. Поэтому местных жителей и нельзя назвать 100процентными сельчанами. Тем не менее, местная администрация делает все возможное, чтобы граница между деревней и городом была как можно более размытой. Населенные пункты, ухоженные и благоустроенные, магазины, где можно приобрести все необходимое, грамотные фельдшеры, которые в случае чего окажут качественную медицинскую помощь и способные педагоги, готовые научить разумному, доброму, вечному.

В прудковской сельской школе учатся 89 ребят, из них 5 выпускников. Кстати, у этого учебного учреждения довольно высокой процент поступаемости в средне-специальные заведения и ВУЗы. Просторные и уютные классы, современная материально-техническая база, грамотные педагоги. Дети сельчан имеют возможность получать достойное образование.

В составе Прудковского сельсовета 5 населенных пунктов. В деревне Загорины представительная делегация посетила фельдшерско-акушерский пункт. Медработники ведут прием здесь и посещают пациентов на дому. Традиционно еще ранней осенью начинают вести среди населения активную агитацию за вакцинацию от гриппа. В этом году рекордный показатель –

40 % местных жителей заблаговременно привились от вирусного заболевания. В рамках «Дня сельсовета» было запланировано и посещение сельской библиотеки-клуба в Борисковичах. На дворе дождь, слякоть и осеннее ненастье, а в местном учреждение культуры – позитив, хорошее настроение, белорусская самобытность и национальное гостеприимство. Местные пенсионеры не коротают время дома в одиночестве, вздыхая о прошлом, а веселятся, вместе отмечают праздники и просто собираются без повода, чтобы развлечься, сохранить то исконное народное и поделиться своим жизненным опытом.

Магазин в Борисковичах уже год как работает бесперебойно. До этого были проблемы с кадрами, некоторое время местные покупали продукты в автолавке. Стационарный объект торговли –

совершенно иное. Борисковчане разницу оценили и тесно подружились с новым продавцом. Кстати, Елена Бокова уже даже сменила место жительство, город поменяла на деревню.

Елена Бокова о смене места жительства не жалеет и в ответ приводит аргументы – свежий воздух, гармония с природой, собственное натуральное хозяйство и открытые добрые люди.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.