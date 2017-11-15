«Черный» вторник. Две смерти в ДТП утром, аварии весь день

Этот вторник мозырские автомобилисты запомнят как черный. Мистические совпадения или человеческие ошибки привели к тому, что в течение дня произошло множество аварий. День начался с того, что на подъездной дороге к Мозырскому НПЗ в результате лобового столкновения погибли два человека.

Во вторник в Речицком районе в результате ДТП погиб 31-летний мозырянин. Молодой человек, управляя автомобилем «Шкода» на трассе вблизи деревни Защебье, внезапно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой. Предварительно, мозырянин заснул за рулем и потерял контроль над машиной. Еще одно происшествие произошло в Мозыре на Интернациональной. Под колесами автомобиля оказался ребенок, 2008 года рождения. Мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Грузовик, который ехал по крайне правой полосе, остановился, чтобы его пропустить. А вот соседний Фиат не пропустил. Ребенок получил многочислненные ушибы. 14 ноября мозырские автомобилисты уже окрестили «черным вторником». День начался со страшной аварии, унесшей жизни сразу двух человек. После автоЧП продолжились. А вечером в час пик на перекрестке вблизи кургана Славы еще одно, в этот раз массовое дорожное происшествие. Столкнулись сразу 4 автомобиля.