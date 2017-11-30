Благотворительный фонд «Объединяя сердца» возобновил ежегодную зимнюю акцию по сбору средств на покупку теплой обуви для воспитанников детских домов и интернатов

Благотворительный фонд «Объединяя сердца» возобновил ежегодную зимнюю акцию по сбору средств на покупку теплой обуви для нуждающихся детей – воспитанников детских домов и интернатов. Одними из первых участников традиционного проекта стали посетители известного городского фитнес-клуба. В конце ноября здесь прошел тренировочный день «Детским ножкам по сапожкам»: оплата каждого посетителя за разовое занятие была собрана и перечислена в помощь нуждающимся детям. Целевой сбор сегодня продолжается по всему Мозырю. Желающие присоединиться могут обратить внимание на благотворительные копилки в магазинах. Перечислись любую посильную сумму можно и через ЕРИП. Адресатами сбора в этом году станут 48 воспитанников Ельской вспомогательной школы-интерната, где находятся дети школьного возраста из Мозырского, Наровлянского и других районов.