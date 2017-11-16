Автомойки самообслуживания рядом с «GLOBAL MARKET» не будет.

14 ноября в исполнительном комитете состоялось заседание градостроительного совета. Один из рассматриваемых вопросов – реконструкция торгового центра «Global Market». По задумке застройщиков, рядом со зданием должна была появиться мойка самообслуживания на 6 постов. Суждено ли планам осуществиться?

«Global Market» ждет реконструкция. По задумке застройщика, рядом с существующим зданием появится пристройка. Еще один торговый павильон увеличит общую площадь центра на 6000 квадратных метров. Но самым обсуждаемым моментом реконструкции стало строительство рядом с объектом мойки самообслуживания. Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Одни горожане высказывались за строительство, другие – резко против. С 16 октября по 9 ноября были проведены общественные обсуждения. Всех, кто пожелал высказаться, выслушали на итоговом заседании в исполкоме. На градостроительном совете, который состоялся 14 ноября, подвели итоги общественных обсуждений. Свое мнение высказали представители районных властей и ответственных служб, депутаты. Кроме того учли и аргументированные мнения жителей. Мнения участников градостроительного совета совпало с гласом народа. Несмотря на то, что в соседних Калинковичах мойка расположена именно с торговым центром, на бульваре Дружбы ее решили не строить. Спорный вопрос разрешился в пользу противников строительства автомойки. В остальном планы по реконструкции были одобрены.

Лидия Потар, Юрий Горобец.