Аварийные деревья рядом с домом 198 по улице Советская стали поводом для обращения на горячую линию «Телеканала «Мозырь»

Аварийные деревья рядом с домом 198 по улице Советская стали поводом для обращения на горячую линию «Телеканала». В ситуации разбиралась Лидия Потар.

Сергей Петрович проводит для съемочной группы небольшую экскурсию. Его дом располагается в живописном месте, на улице Советской, недалеко от реки. Рядом крутой склон, густо засаженный зеленью. Корни деревьев долгое время удерживали землю от сползания. Но со временем, наоборот, стали стягивать грунт.

Летом корневая система совсем оголилась. Любой порыв ветра или небольшая шапка снега – и деревья могут упасть в любой момент. Такая чрезвычайная ситуация уже была в этом дворе. Тогда пострадал автомобиль. Чтобы предупредить возможную трагедию, Сергей Петрович загодя обратился в коммунальные службы. Вместе со съемочной группой на месте побывали и представители Мозырского райжилкомхоза. Сергей Петрович надеется на то, что реакция служб последует как можно быстрее. Но на всякий случай здесь свой автомобиль уже не ставит.

Лидия Потар, Юрий Горобец.