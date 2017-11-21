Ангел-хранитель есть не только у человека, но и у каждого города. День Архангела Михаила, покровителя Мозыря

Ангел-хранитель есть не только у человека, но и у каждого города. У Мозыря он особенный – это Архангел Михаил. Его образ можно увидеть в каждом храме, а самый главный храм епархии Свято-Михайловский собор епархии носит его имя. Сегодня, в день Архангела Михаила, здесь собрались сотни верующих. Мозыряне приходили, молились, ставили свечи. Просили о самом сокровенном. Праздничное богослужение провел Епископ Туровский и Мозырский Леонид. Многочасовая литургия закончилась крестным ходом. Этот праздник был установлен еще в начале IV века. Много столетий Архангел Михаил защищает христиан от всех напастей. Это самый главный и самый грозный ангел, возглавляет битву с силами зла. Его имя означает “Кто яко Бог” (Подобный Богу). Михаил считается защитником людей, посредником между ними и Богом. Его почитают многие народы, многие императоры и цари считали его своим личным покровителем. Святого Михаила часто изображают в воинских доспехах, с мечом или копьем, которое венчают крест и белая хоругвь, олицетворяющая чистоту помыслов и верность Христу. В ногах у него поверженный дракон – символ злых духов. В народе бытует поверье: икона архангела Михаила нечисть из жилищ изгоняет. Ею освящают место для постройки нового дома и вход в него. По этой же причине икона Михаила считается целебной. Недуги, согласно христианским устоям, вызываются греховными, злыми помыслами, лечит молитва архангелу Михаилу, она особенно действенна сегодня, 21 ноября. Считается, что Святой Михаил покровительствует военным, пациентам и работникам «Скорой помощи», молитва Архангелу Михаилу помогает им болезни победить. А также икона Михаила воодушевляет военных, милицию, пожарных, ради спасения чужих жизней «живота не жалеющих». А по народным приметам Михайлов день нельзя встречать в одиночестве, без веселой шумной компании. Наши предки готовили изобильный стол, веселье продолжалось несколько дней. Ведь впереди был Филиппов пост, самый строгий накануне Рождества. И еще наши предки знали, что после Михайлова дня зима морозы кует, Николе зимнему путь готовит. В этой примете можно и не сомневаться. Холода не за горами.