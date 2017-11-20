«Актуальные вопросы правоприменительной практики на досудебной стадии уголовного производства». Семинар в Мозыре

На базе Мозыря прошел республиканский межведомственный учебно-методический семинар на тему «Актуальные вопросы правоприменительной практики на досудебной стадии уголовного производства».

Законодательные новшества, повышения профессионального уровня молодых сотрудников, взаимодействие правоохранительных органов. Работники прокуратуры, следователи, милиционеры, сотрудники органов финансовых расследований обсудили актуальные вопросы правоприменительной практики на досудебной стадии уголовного производства на республиканском межведомственном семинаре. В Беларуси прокуратура наделена большими полномочиями по сравнению с коллегами из других стран. Задачи прокуратуры –

осуществлять надзор за соблюдением закона, прав гражданина, своевременно реагировать на нарушения при расследовании уголовного дела и принимать меры по их устранению.