Акция «Забота» на протяжении всего года проходит на Мозырщине. Ее адресаты—жители района, которые достигли «золотого» возраста

В рамках «Заботы» представители соцслужб, Совета ветеранов, городской организации Красного Креста пришли поздравить Марию Михайловну Ломанович с 90-летием. Сама юбилярша, подводя очередной итог пройденного пути, называет себя богатым человеком. Богатство Марии Михайловны — 4 детей, 7 внуков, 12 правнуков! Ее жизнь, как и жизнь представителей этого поколения, была непростой. Родителей потеряла рано, воспитывала тетка, еще ребенком привыкла к крестьянскому труду. А после началась война и тяжелое послевоенное время. Тем не менее, Мария Михайловна считает себя счастливым человеком. Ведь очередной порог возраста, который принято называть «золотым», она встречает в окружении многочисленных гостей, а главное любящей и заботливой семьи.