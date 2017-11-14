А у нас в квартире газ. Газификация Мозырщны продолжается

Жители частного сектора по улице Опанского вскоре будут согреваться, принимать горячий душ и готовить себе разнообразные блюда благодаря тому, что в их домах появится природный газ. Это самый экологически чистый вид топлива. Чтобы газифицировать свою улицу мозыряне объединились в производственный кооператив. С весны началась разработка проектно-сметной документации, а сейчас самая активная фаза –

строительные работы, которые завершатся уже в конце ноября. Газификация проходит в рамках указа президента № 368«О мерах по регулированию отношений при газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан», документ был принят более 10 лет назад.

В рамках реализации указа на сегодняшний день Мозырь газифицирован природным газом на 85 процентов. Часть мероприятий была реализована и в этом году.

Кстати, в 2017 началась газификация нового микрорайона «Южный», она продолжается до сих пор. Объем работ, который был запланирован предприятием «Мозырьгаз» на этот год, практически выполнен.