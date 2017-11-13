55 лет радиотехническому батальону

1052-й отдельный радиотехнический батальон 8-й радиотехнической бригады отметил 55-летний юбилей. Торжественное мероприятие по случаю собрало десятки представителей военной профессии.

Войска противовоздушной обороны – одна из основных составляющих Вооруженных сил. Времена меняются, совершенствуется вооружение и техника, но задачи по охране воздушных рубежей родины для войск ПВО остаются прежними. На Мозырщине уже 55 лет их успешно решает 1052-й отдельный радиотехнический батальон 8-й радиотехнической бригады.

Торжественное мероприятие по случаю юбилея прошло в зале Дворца культуры «40 лет Октября». Здесь собрались десятки военнослужащих – личный состав военной части и его руководство, коллеги из других частей и подразделений, офицеры запаса и ветераны.

1052-й отдельный радиотехнический батальон – одна из тех немногих частей, где хотели бы проходить службу многие военнослужащие. Здоровая доброжелательная атмосфера, грамотный и справедливый командир, хорошие условия солдатского быта. Это мнение тех, чья жизнь связана или была связана с этой военной частью.

В этот вечер со сцены дворца прозвучало много теплых слов и пожеланий. Лучшие военнослужащие получили заслуженные награды – грамоты и благодарности. А ярким творческим подарком стала концертная программа с участием местных артистов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.