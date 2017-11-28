53-летний мозырянин торговал «Трамадолом», лекарством своей онкобольной матери

Житель Мозыря сбывал знакомым купленные по рецепту для матери психотропные таблетки «Трамадол». И попал под статью уголовного кодекса.

В биографии 53-летнего безработного жителя Мозыря немало страниц, связанных с наркотиками. Он был неоднократно судим, состоял на учете в наркодиспансере, некоторое время назад проходил курс метадоновой заместительной терапии. В ноябре его жизненный «список» пополнился еще одним пунктом – задержанием за сбыт знакомым психотропа под названием «Трамадол». Таблетки мозырянин покупал по рецепту, который выписывался на имя его онкологически больной матери.

Схема, построенная на проблемах со здоровьем родного человека, оказалась быстро раскрыта. Подозреваемого оперативники задержали при незаконной сделке. По факту незаконного сбыта психотропных веществ заведено уголовное дело.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.