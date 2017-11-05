5 школа отметила полувековой юбилей. На торжественное мероприятие собрались ветераны, выпускники и те, кто сегодня пишет историю одного из старейших мозырских учреждений образования

50 лет назад состоялось торжественное открытие 5 школы. С тех пор изменилось многое, но стабильным осталось одно: школа, как и полвека назад, остается оплотом знаний.

На празднике, посвященном круглой дате собрались ветераны педагогического труда, выпускники разных лет. В зале немало гостей. Искрение слова поздравление звучали со сцены многократно. От лица районной администрации школе был вручен сертификат на 3000 рублей. Почетными грамотами, благодарностями от районного исполнительного комитета и Совета депутатов наградили лучших учителей. Сегодня в СШ№ 5 работает 11 выпускников, приходит молодое поколение педагогов. Несмотря на солидный возраст, школа остается молодой.