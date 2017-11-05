5 школа отмечает свой 50-летний юбилей

Красивый юбилей СШ № 5— это праздник сотен и тысяч мозырян, тех, кто учится в школе сегодня и тех, кто покинул ее стены год, два, 10 или 40 лет назад. А еще для тех, кто отдал этому учебному заведению свои лучшие годы, свой талант и свои знания.

Школа начала свое существование в 1923 году. При фабрике «Красный Октябрь» работали классы фабрично-заводского обучения.

Сегодня в СШ№ 5 учится 610 ребят, работает 64 педагога. Она и по сей день остается культурным центром всего микрорайона. 50 лет—возраст вполне зрелый. За годы накоплен богатый опыт, сложились добрые традиции. У школы есть авторитет. Новое поколение учителей и учеников — поколение образованное, думающее, энергичное. Поколение, которое, сохранив лучшие традиции, несет в школу свежие идеи.